Weiterer Corona-Todesfall in Remscheid : Inzidenzwert sinkt, Zahl der Toten steigt

Der Inzidenzwert in Remscheid ist nach Angaben des RKI auf 74,5 gesunken. Foto: dpa/Christian Beutler

Remscheid Die Stadt Remscheid meldete am Sonntag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit der Covid 19-Pandemie. Eine 87-jährige Frau ist mit oder an einer Corona-Infektion gestorben.

(red) Nach Angaben des Gesundheitsamtes stieg damit die Zahl der Toten auf 124. Aktuell sind 126 Remscheider an Covid-19 erkrankt sind und befinden sich in angeordneter Quarantäne. Damit gibt es insgesamt 3361 positiv getestete Bürger. Zusätzlich gibt es 431 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert sank nach Angaben des Robert-Koch-Institutes auf 74,5.

(red)