Mietwohnungen in Remscheid Auch Velero-Mieter vom Lenneper Hof haben Schimmel

Die Häuser der Hausverwaltung Velero an der Emil-Nohl-Straße erlangten in den vergangenen Monaten mediale Bekanntheit durch ihren schlechten Zustand. Löcher in den Wänden, Schimmel und falsche Abrechnungen waren nur ein Bruchteil dessen, womit sich die Mieter herumschlugen. Nun gibt es unter den Mietern am Hasenberg jedoch ein vorsichtiges Aufatmen: Denn tatsächlich hat die Velero mittlerweile eine Mängelliste sowie einen Zeitplan mit Maßnahmen erstellt. Und wie sowohl die Mieter als auch die Velero berichten, sind nun vermehrt Handwerker vor Ort, die die Schäden nach und nach beheben. Hier könnte die Geschichte eigentlich für alle mehr oder minder glücklich enden. Doch jetzt melden sich auch Mieter anderer Häuser der Velero, die mit ähnlichen Mängeln kämpfen.