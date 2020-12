Reihentestung abgeschlossen : Weitere Corona-Fälle im Haus Lennep

Remscheid Wie das Gesundheitsamt am Dienstag mitteilt, ist die Reihentestung in der Alten- und Pflegeeinrichtung Haus Lennep mit bislang 35 positiv getesteten Bewohnern und 23 infizierten Mitarbeitern abgeschlossen.

Außerdem meldet das Gesundheitsamt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19: Eine 91-jährige Remscheiderin, die vorerkrankt war, ist gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in der Seestadt auf dem Berge auf 47. Aktuell gibt es in Remscheid 233 Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und darum in angeordneter häuslicher Quarantäne leben. Außerdem mussten sich 919 Personen isolieren, die als Verdachtsfälle gelten.