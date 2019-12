Lennep : Weihnachtstreff trotzt Wetter-Kapriolen

Susi Borgsdorf, Bine Barenhoff und Doris Herbsthofer fühlten sich pudelwohl im Lenneper Hüttendorf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Regen und Sturmböen konnten die Besucher nicht abhalten. Veranstalter und Marktbeschicker sind zufrieden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia Buendía

Weder Sturmböen noch Dauerregen konnten dem diesjährigen Lenneper Weihnachtstreff etwas anhaben. Die Besucher kamen trotzdem zahlreich, füllten den Alter Markt mit ihrer Präsenz und genossen zwischen Holzbuden und roten Pavillons die gemütliche Stimmung und Köstlichkeiten in der weihnachtlich erleuchteten Altstadt.

Die Düfte von Glühwein und Lumumba, frisch gebratenen Puffertsplätzchen, Grünkohl und Erbsensuppe vermischten sich in der eiskalten Luft. Unter dem hell erleuchteten Kirchturm im Herzen der Lenneper Altstadt war seit Donnerstag ein kleines Winterdorf mit 13 weihnachtlich geschmückten Holzbuden entstanden. Bereits bei der Eröffnung am Donnerstagabend sei der Platz voll gewesen, berichtet Thomas Schmittkamp, Vereinsvorsitzender von Lennep Offensiv, dem Veranstalter des Lenneper Weihnachtstreffs. „Der Treff wird sehr gut angenommen“, betonte er. „Und das, obwohl wir in diesem Jahr nicht sehr viel Glück haben mit dem Wetter.“

info Spenden für die Kirchturmsanierung Stände Neben Lennep Offensiv, dem Förderverein der SG Hackenberg und der Lebenshilfe waren auch die Oldtimerfreunde Bergisch Land und der türkische Kulturkreis vertreten. Spenden wurden für die Sanierung des Kirchturms gesammelt. Auch der Erlös aus der Tannenbaumversteigerung fließt als Spende an die Kirchengemeinde.

Der Dauerregen am Freitag hatte die Besucher nicht davon abgehalten, sich in gemütlicher Runde mit Arbeits- oder Vereinskollegen, Freunden und Familie einen Glühwein in der Altstadt zu gönnen. Von Freitag auf Samstag hatten starke Sturmböen über Nacht einige Pavillons verweht. „Das Zelt von der Lebenshilfe hat es dahingerafft. Das haben wir kaputt auf dem oberen Marktplatz wiedergefunden“, berichtete Schmittkamp. Schnell war für Ersatz gesorgt worden.

Der Stimmung tat das Wetter keinen Abbruch, bestätigten die Besucherinnen Susi Borgsdorf, Biene Barenhoff und Doris Herbsthofer. „Wir Lenneper kennen kein schlechtes Wetter.“ Für die drei Schwestern ist der Besuch auf dem Lenneper Weihnachtstreff mittlerweile Tradition. „Weil es hier sehr schön ist, wir uns sehr lieb haben und wir heute auch noch männerfrei haben“, äußerte Biene Barenhoff amüsiert. Die gemütliche Stimmung, der leckere Bratapfelglühwein und eine gute Portion Grünkohl sei den Schwestern genug Angebot, um sich wohlzufühlen. „Sonst brauchen wir nichts.“

Auch die Marktbeschicker, Vereine und Privatpersonen, waren – aufgrund des guten Umsatzes und der gemütlichen Atmosphäre – zufrieden. An der Bude der Familien Wiedmann und Ronge standen die Besucher zeitweise sogar Schlange, um ein Becher Bratapfelglühwein zu erstehen oder eine Portion bergischer Puffertsplätzchen. „Unser Bratapfelglühwein ist sehr bekömmlich“, pries Harald Wiedmann an. Zum siebten oder achten Mal nahmen sie schon am Lenneper Weihnachtstreff teil. „Die Stimmung ist hier einfach immer super und die Lenneper kommen, egal bei welchem Wetter“, sagte Antje Wiedmann.

Das unterstrich auch Kathrin Schwager von der Lebenshilfe, die mit Kollege Andreas Henchoz Erbsensuppe und selbst genähte Produkte ihrer Klienten verkaufte. „Es könnten sicherlich noch mehr Besucher sein“, sagt Henchoz. „Aber bei denen die da sind, ist die Stimmung sensationell gut.“ Dass der Sturm ihren Pavillon über Nacht dahinraffte, nahm Schwager mit Humor. „Wir halten uns jetzt einfach gegenseitig die Pavillons fest.“

Auch dieser Glitzerhirsch schmückte die Hütten beim Weihnachtstreff. . Foto: Moll, Jürgen (jumo)