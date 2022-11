Weihnachtsbasar in der JVA : Weihnachtsshopping hinter Gittern

Besucherin Sarah Böllinghaus hat einen Tisch für ihr Wohnzimmer gefunden. JVA-Mitarbeiter Bastian Kluth hilft ihr beim Tragen. Foto: Daniele Funke

Remscheid Fast 1000 Besucher zog es auf den beliebten Weihnachtsbasar der Justizvollzugsanstalt. Für die handgefertigten Schnäppchen mussten sie aber auch langes Schlangestehen in Kauf nehmen.

„Wir müssen leider drinnen bleiben“ heißt es auch an diesem Samstagvormittag für die Inhaftierten des geschlossenen Strafvollzugs. Denn während in den Werkstätten der JVA Remscheid auf dem alljährlichen Weihnachtsbasar absoluter Hochbetrieb herrscht, die Menschen für den Einlass Schlange stehen und an der Kasse mindestens eine halbe Stunde warten, verbringen die Gefangenen die Zeit (natürlich) in ihren Zellen. Und das, obwohl sie selbst all die schönen Dinge, die hier Jahr für Jahr angeboten werden, eigenmächtig mit viel Ehrgeiz, mit Liebe zu Detail und mit Akribie hergestellt haben. „Es ist wirklich unglaublich, was es hier für tolle Sachen gibt“, schwärmt eine Besucherin und zeigt auf ein kleines Holzwerkzeug-Set für Kinder, „ganz ehrlich, so tolle Sachen gibt es auf den anderen Märkten nicht.“

„Verkauft“ steht an vier schwarz lackierten Ölfässern, die von den Gefangenen zu Sitzmöglichkeiten umgestaltet wurden. „So ein Mist, die hätte ich gerne gehabt“, klagt eine andere Besucherin und fragt einen Mitarbeiter der JVA, ob es noch mehr davon im Bestand gibt. „Leider nein“, erklärt er. „Aber wenn sie uns Ölfässer bringen, können wir diese als Auftragsarbeit bearbeiten.“

Info JVA wirbt verstärkt um Nachwuchs Neue Wege Um mehr junge Menschen für die insgesamt 12 Berufe im Justizvollzugebereich zu begeistern, ist die Seite vr-jva.nrw kürzlich online gegangen. Dort könne sich Interessierte in einer virtuellen JVA erste realistische Eindrücke verschaffen.

Sarah Böllinghaus strahlt, soeben hat sie einen Tisch für gerade mal 35 Euro entdeckt, den sie sich wunderbar in ihrem Wohnzimmer vorstellen kann. „Wir kommen regelmäßig hierhin, weil es einfach so unglaublich schöne Sachen gibt, die auch noch supergünstig sind“, freut sich die junge Remscheiderin. „Hier gibt es geschmackvolle Dinge, einfach toll.“

Selbstgemachter Stehtisch "Lüttringhausen" mit Innenbeleuchtung. Foto: Daniele Funke

Justizvollzugsbeamter Bastian Kluth ist sichtlich gerührt von den vielen Komplimenten. Er betreut die Gefangenen in der Tischlerei und ist stolz, was dort geleistet wird. „Wir haben gestern mit den Inhaftierten den Basar aufgebaut. Da hat man schon gemerkt, dass sie sich wünschen, das die Dinge bei den Besuchern gut ankommen. Ich werde das viele Lob auf jeden Fall weitergeben.“

Über 800 Besucher drängen an diesem Samstag in die JVA, bereits um 9 Uhr stehen sie Schlange. „Das kennen wir von den vorherigen Jahren“, erklärt JVA-Pressesprecher Oliver Oberbossel. „Jeder will natürlich als Erster drin sein, um sich die besten Schnäppchen zu sichern.“ Und so stehen die Besucher dann auch an der Kasse, vollgepackt mit Adventskalender in Baumform, mit handgefertigten Schuhen, mit Honig aus der JVA-eigenen Imkerei, mit T-Shirts mit Stacheldrahtdesign, Kleinmöbeln im Industriedesign und Vogelhäuschen.

„Wirklich wunderbar“, schwärmt auch eine alte Dame, die sich in der Kantine mit selbst gemachter Gulaschsuppe stärkt. „Nur das lange Warten an der Kasse ist nicht schön. Aber gut, das nimmt man dann aber doch gern in Kauf.“ Heike Witschel sieht das genauso, die Düsseldorferin ist zum ersten Mal auf dem Basar der JVA. „Meine Kollegin hat so davon geschwärmt, und was soll ich sagen? Es ist großartig hier.“ Sie zeigt auf einige Vogelhäuser und lacht. „Schauen Sie mal, wenn Sie die aufklappen, ist das eine Bar. So was finde ich total klasse.“

Dorothea Starker aus Wuppertal ist mit ihrem Mann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen, hat auch schon ein paar passende Sandaletten entdeckt. „Die Schuhe sind toll, aber wir sind ziemlich verärgert. Dass wir keinen Rucksack mitbringen durften, haben wir auf der Seite der JVA erfahren. Aber man hat uns auch nicht erlaubt, meine Handtasche mit hineinzunehmen. Die mussten wir jetzt an einem geheimen Ort im Gebüsch platzieren, was echt bescheuert ist.“