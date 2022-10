Remscheider Hilfsaktion : Elektro Grote unterstützt „Weihnachten im Schuhkarton“

Remscheid Die Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist wieder angelaufen. Abgabe im November. Kartons gibt’s kostenlos an der Kipperstraße.

Vor einem Jahr war für viele Kinder in der Ukraine das Leben, die Welt noch in Ordnung. Doch dann kam der Krieg und mit ihm so viel Leid und Trauer. Umso wichtiger ist es, diesen - und natürlich auch allen anderen bedürftigen Kindern – Glücksmomente zu verschaffen. Seit Jahren trägt die weltweite größte Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ dazu bei.

In diesem Jahr hat sich auch das Team von Elektro-Technik Grote an der Kipperstraße dazu entschlossen, sich aktiv an dem Projekt zu beteiligen und sich als Abgabeort registrieren lassen. „Bei uns bekommt man natürlich kostenlos die Kartons, kann sie zu Hause befüllen und hier auch wieder abgeben“, erklärt Selina Schmitt, Auszubildende im dritten Lehrjahr. Mittlerweile stehen viele gepackte Päckchen im Flur des Unternehmens, manche wurden zusätzlich liebevoll verziert, eine Schleife drumgebunden. „Auf den Kartons kann man ankreuzen, für welche Altersgruppe und welches Geschlecht der Inhalt gedacht ist“, informiert die 22-Jährige und verweist noch auf einen Infozettel, auf dem genau beschrieben ist, was in einen solchen Karton hineingehört und worauf man besser verzichten sollte.