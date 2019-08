Ansichtssache in Remscheid : Weichenstellung für die Verkehrswende

Meinung Remscheid Die Stadt hat ein Leitbild für eine klimafreundliche Mobilität formuliert. Auf dem Weg dahin könnte sie als Vorbild dienen und vorangehen.

Wer für die Ausübung seines Berufs auf das Auto angewiesen ist – und das sind immer noch eine ganze Menge der Werktätigen – kommt an diesem Thema irgendwann nicht vorbei: Welchen Antrieb soll mein nächstes Auto haben? Elektro? Hybrid? Oder doch noch mal ein Benziner? Man muss kein unbelehrbarer Leugner des Klimawandels sein, um beim Thema Elektromobilität nicht sofort vor Begeisterung in die Luft zu springen.

Dass die Stadt und die Stadtwerke in dieser Transformationsphase, in der die Ära der Verbrennungsmotoren so schnell wohl noch nicht beendet ist, die der Elektromotoren aber zumindest hierzulande noch gar nicht so richtig begonnen hat, bereits die Weichen für einen Wandel in der Mobilität stellen will, ist gleichwohl richtig.