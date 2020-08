Remscheider verurteilt : Wegen 45 Euro ins Gefängnis

Immerhin kann der Remscheider in Haft seine Ausbildung fortsetzen. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid/Wuppertal Es gibt das Bild vom Flügelschlag eines Schmetterlings, aus dem in der Folge in Japan ein Taifun entsteht. Ähnliche Katastrophen im privaten Bereich versuchte ein 20-jähriger Remscheider jetzt mit einer Berufung vor dem Landgericht Wuppertal zu verhindern

Eine sonst unstrittige Jugendstrafe von zwölf Monaten Haft möge bitte nachträglich zur Bewährung ausgesetzt werden. Auslöser für das harte Urteil des Amtsgerichts war ein Vorfall innerhalb seiner Clique gewesen: Zu viert habe man sich an einem Spielplatz in Remscheid getroffen, um Marihuana zu rauchen. Aber der Lieferant fehlte, also ging man zu ihm nach Hause, dort habe eine Prügelei begonnen.