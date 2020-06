Wirtschaft in Remscheid : Wege aus der Unsichtbarkeit

Melanie Scholz steht mit ihrem „Frischfutter“ auf der Liste der urbanen Manufakturen. Foto: Theresa Demski

Remscheid Mit dem Projekt „Schmiede für urbane Manufakturen“ will Nicole Haas vom Gründerquartier bei der Entwicklung von Kleinunternehmen helfen. Der Hinterhof, die Garage, das abgeteilte Zimmer in der Wohnung – das sind Orte, an denen in Remscheid Produkte entstehen, von denen bisher nur wenige wissen.

Ob es zu wenige sind, ist eine Frage der Perspektive. Nicole Haas vom Gründerquartier an der Hindenburgstraße hat inzwischen über 20 Manufakturen in der Werkzeugstadt geortet, die bisher mehr oder weniger sichtbar am Markt sind. Mit dem vom Land Nordrhein-Westfalen geförderten Projekt „Schmiede für urbane Manufakturen“ will sie dazu beitragen, dass die Bastler, Tüftler und Hersteller am Rande der öffentlichen Wahrnehmung sich besser in Szene setzen können. Wenn sie wollen.

Bei den urbanen Manufakturen handelt es sich um Produktionsbetriebe, die in kleiner Anzahl lokale Güter herstellen, verarbeiten oder produzieren. Die Bandbreite der Produkte ist vielfältig und reicht von hochwertigen Designprodukten, Life-Style-Objekten über Bekleidung und Lebensmittel bis hin zu Möbeln und Dienstleistungen. Im Zuge ihrer Recherche geht ihr immer wieder eine Frage durch den Kopf, nachdem sie die Betreiber der Manufakturen besucht hat. „Wieso habe ich noch nie etwas davon gehört?“ Zum Netzwerk gehört unter anderem Melanie Scholz, zertifizierte Ernährungsberaterin für Hund und Katze, die vor elf Jahren ihr Unternehmen in Remscheid gründete.

Info „Gründermutti“ mit viel Erfahrung Foto: Christian Peiseler Partnerin Nicole Haas ist bei der Gründerschmiede an der Hindenburgstraße die erste Ansprechpartnerin für Gründer und Manufakturen, die lokal hochwertige und ansprechende Produkte oder Dienstleistungen entwickeln und anbieten. Als „Gründermutti“ bringt sie umfangreiche Erfahrungen in der Beratung mit. Sie absolvierte ein Psychologie-Studium und eine Ausbildung als Coach. Sie plädiert für mehr Kooperation und weniger Konkurrenzdenken. Gründerschmiede Hotline: 0 21 91 / 69 01 900.

Die Leidenschaft für das Produkt dient als Grundlage für die Mühen und das Engagement. Viele Betreiber gehen einem Broterwerb nach, um in ihrer Freizeit an ihren Produkten zu arbeiten. Manche sind damit voll zufrieden. Andere können sich vorstellen, ihre Chancen auf dem Markt zu verbessern.

Wie das funktionieren kann, gehört zu den Aufgaben von Nicole Haas. Sie sucht Kooperationspartner, sie schafft Verbindungen und stärkt den Mut, etwas auszuprobieren. Für diese neuen Schritte muss keiner ein Darlehen aufnehmen oder hohe Honorare bezahlen. Der Service ist kostenlos.

Ein guter Handwerker ist noch lange kein guter Unternehmer. Eine gute Schmuckdesignerin muss sich mit Produktfotografie nicht auskennen. Und wer nur an den Freundes- und Bekanntenkreis liefert, muss über die Gesetze des Vertriebs nicht viel wissen. Im Gründerquartier an der Hindenburgstraße wird eine „Werkstatt“ aufgebaut. Zu ihr gehört sowohl eine klassische Werkbank wie auch ein 3 D-Drucker. Zudem entsteht ein Ton- und Video-Studio. „Durch die Zusammenarbeit mit anderen lassen sich viele Bereiche professionalisieren“, sagt Haas. Die Treffen der potenziellen Partner bergen immer das Moment der Überraschung. „Keiner weiß genau, was der andere so macht – und plötzlich entdeckt einer, was ihm weiterhelfen könnte“, sagt Haas. Das sind die Momente, in dem Neues entsteht. Haas nennt diese Form der Zusammenarbeit „Patchworking“.