Remscheider Innenstadt Wasserschaden im Allee-Center

Der Wasserschaden fällt in eine Phase, in der die Modernisierung des Centers auch die Hauptebene erreicht hat. Auf mit Flatterband abgesperrten Teilbereichen wurden die Bodenfliesen abgeschlagen. Dort werden nach und nach die neuen Fliesen verlegt. Sukzessive werde diese Baustelle dann durchs Erdgeschoss wandern, kündigte Nelson Vlijt an.