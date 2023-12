Revitalisierung der Remscheider Innenstadt Stadt plant komplexes Klimaprojekt vor dem Rathaus

Die damit verbundenen Vorgaben allerdings sind hoch. Denn der Umbau des Rathaus-Platzes soll ein Pilotprojekt zur „Klimafolgenanpassung“ werden, heißt es in einem Bericht der Verwaltung für die Ratssitzung an diesem Donnerstag. Die Bedingungen dafür erfüllt der Platz zumindest gleich mehrfach. In den Klimafunktionskarten der Stadt ist der Platz als klar definierte „Hitzeinsel“ gelistet. Zugleich besteht eine „Starkregenbetroffenheit“. Die durchnässte Tiefgarage kann ein Lied davon singen.