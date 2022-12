Großeinsatz in Lennep Eine Million Liter Trinkwasser laufen nach Rohrbruch aus

Was ist geschehen? Um 10.49 Uhr erreichen die Leitstelle der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe, mit dem Hinweis, an der Fritz-Reuter-Straße würden Keller volllaufen. „Das hörte sich nicht so wild an. Wir sind erst einmal mit kleiner Einheit ausgerückt. Aber als wir dort eintrafen, haben wir das ganze Ausmaß gesehen und sofort die Kollegen nachgeordert“, berichtet Einsatzleiter Philipp Tobisch.