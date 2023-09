Bürger besorgt über Kleinbären in Remscheid Waschbär-Hilfe dringend gesucht

FDP-Fraktionschef Sven Chudzinski ist hauptberuflich als Finanz-Controller bei der Deutschen Bank aktiv. Neuerdings wird er von seinen Nachbarn auch als Ratgeber zum Thema Waschbären konsultiert. Grund ist unter anderem ein auch in dieser Zeitung erschienener Bericht über einen Remscheider, in dessen Haus sich ein Waschbär eingenistet hat – und von dort nicht mehr weichen will. Chudzinkis Nachbarn wollen nun vom Ratsherren wissen, wer sich in der Stadtverwaltung um die Kleinbären mit der putzigen Gesichtsmaske kümmert. „Die Leute fühlen sich mit dem Problem allein gelassen“, berichtete Chudzinski in dieser Woche in der Sitzung des Betriebsausschusses der Technischen Betriebe (TBR). Der FDP-Fraktionschef regte an, dass die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite eine Liste mit wichtigen Hinweisen für den richtigen Umgang mit der Bärenart veröffentlicht.