Ansichtssache in Remscheid Was Kinder mit alten Bäumen zu tun haben

Für mich ein Beweis, dass am altbekannten Spruch rund um alte Bäume ganz viel Wahres dran ist. Bezogen auf alte Menschen lässt sich das aber so oft nicht vermeiden. Viele verbringen ihren Lebensabend im Seniorenheim und haben dafür ihr langjähriges Zuhause aufgegeben. Das ist mit Sicherheit ein Schmerz, den man nur ansatzweise erahnen kann. Und wenn sie sich dann endlich in ihrer neuen Unterkunft vertraut und vielleicht sogar heimisch fühlen, droht ihnen nun also eventuell ein erneuter Umzug. Zumindest dann, wenn der Mangel an Pflegepersonal noch größer wird.