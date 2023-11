Schulentwicklung in Remscheid Was die Eltern von Schulkindern in Remscheid bewegt

Wachsende Schülerzahlen Um 1300 Kinder wird die Zahl der Schüler in den nächsten drei Jahren wachsen. Das ergab die jüngste Schulentwicklungsplanung. „Das entspricht einer kompletten Gesamtschule oder zwei Gymnasien“ rechnet der Vorsitzende Karsten Neldner vor. Sein Eindruck: Es fehlt an den Schulen dafür nicht nur der Platz, sondern auch das Personal. Dass die Stadt jetzt für die schnelle Hilfe für Acht Millionen Euro sogenannte Module kaufen will, hält Melanie Ritter grundsätzlich „für eine gute Sache“. Wenn sie denn auch schnell an den Start gehen würden. An der Alexander-vom-Humboldt-Realschule, wo sie in der Pflegschaft arbeitet, stünden aber seit Ostern komplett ausgestattete Container auf dem Schulhof, die zuvor an der Sophie-Scholl-Gesamtschule im Einsatz waren. Weil diese von der Stadt noch nicht abgenommen seien, dürfte sie nicht genutzt werden. Die Brandschutzsanierung, während der die Container als Ausweichklassenräume dienen sollen, habe „bereits im Sommer anfangen“ sollen. Noch sei sie aber nicht gestartet.