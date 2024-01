Ansichtssache Warum Wahlniederlagen auch Vorteile haben können

19 Monate später zeigt sich, dass die Niederlage für die SPD und ihren OB auch Vorteile hat. Der von Burkhard Mast-Weisz (SPD) veranlasste Wechsel von Remscheids leitender Stadtplanerin Christina Kutschaty aus dem Baudezernat auf eine Stabsstelle in seinem Dezernat wäre mit einem Ministerpräsidenten Thomas Kutschaty in der Düsseldorfer Staatskanzlei sicher nicht so geräuscharm über die Bühne gegangen. Diesen Affront hätten Sven Wolf und die Remscheider SPD kaum akzeptiert.