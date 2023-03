DOC in Lennep Warten auf Outlet-Pläne von McArthur

Auf viel Interesse und Zustimmung, aber auch Ablehnung und Skepsis sind die Pläne der Unternehmer-Familie Dommermuth aus Montabaur gestoßen, die auf den DOC-Flächen in Lennep ein Outlet-Center bauen will. Anfang März stellte Philipp Dommermuth erste Entwürfe vor 150 Besuchern im Röntgen-Gymnasium vor. Wie berichtet, hat auch der erste Outlet-Investor und langjährige Wegbegleiter der Stadt, das britische Unternehmen McArthurGlen, angekündigt, in Lennep erneut mit Outlet-Plänen an den Start gehen zu wollen. Wie diese aussehen werden, weiß man derzeit auch im Rathaus nicht. „Wir haben vom einen Investor Pläne, von dem anderen erwarten wir sie“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) auf Nachfrage der Redaktion.