Wolffsweg in Remscheid Mit der Viererkette in den Zukunftswald starten

Doch es geht auch lustiger: Die Remscheider Schauspielerin Christine Ursprung widmet sich an einer anderen Station der Bedeutung des Waldbodens als „Fundament des Waldes“. Passend zur Fußball-Europameisterschaft erklären der Radiomoderator Oli Briesch und die aus der Kölner STUNK-Sitzung bekannten Martina Klinke und Tom Simon, warum Vielfalt für den Wald so wichtig ist. Passend zum Fußballreporter-Vokabular werden bei Stadionatmosphäre Roteiche, Steineiche, Flaumeiche und Zerreiche als neue „Viererkette“ vorgestellt, die frisch vom Transfermarkt zum Waldteam dazustoßen, um perspektivisch die Waldmeisterschaft 2100 zu gewinnen. An dieser Stelle des Rundwegs sind junge Exemplare der hitzeresistenten Bäume gepflanzt. Der mit Holzhackschnitzeln markierte Pfad führt mitten durch den an dieser Stelle noch jungen Wald.