Geplantes Shopping-Dorf in Remscheid Wählergruppe will Outlet-Beschluss vertagen

Kurz nach dem Ende der Sommer-Schulferien tritt der Stadtrat für eine Entscheidung zum geplanten Outlet-Center in Lennep zusammen. Beschlossen werden soll am 29. August der Vertrag, mit dem die für den Bau des Shopping-Dorfs benötigten Flächen in Lennep an den Investor Philipp Dommermuth übergehen. Wie berichtet, will Dommermuth dafür insgesamt 14,905 Millionen Euro bezahlen.