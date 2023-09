Wirtschaft in Remscheid VPA feiert 100 Jahre Werkzeugprüfung

Nun wurde am Dienstag also gefeiert – ein ganzes Jahrhundert im Zeichen der Werkzeugprüfung in Remscheid und dem Bergischen Land. Der Tag, der mit mehreren Vorträgen zu fachspezifischen Themen, einer Laborbesichtigung sowie jeder Menge Netzwerkarbeit gespickt war, fand in der Event Arena an der Prešover Straße statt – vor einer Vielzahl an Gästen und Fachleuten aus der Werkzeugbranche. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hatte in seinem Grußwort die besondere Bedeutung der Prüfstelle für die Stadt hervorgehoben. „Ihre 100-jährige Geschichte spiegelt auch die Erfolgsgeschichte der industriellen Entwicklung vieler Firmen mit langer Tradition in unserer Stadt wider.“ Er sei überzeugt davon, dass auch in den kommenden Jahrzehnten die Prüfanstalt eine wichtige Rolle dabei spielen werde, die hohe Qualität von Werkzeugen aus Remscheid sicherzustellen.