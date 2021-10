Zentralbibliothek in Remscheid : Vorweihnachtliche Angebote für Kinder

Drei Azubis der Stadtbibliothek haben sich einige Aktionen für Kinder überlegt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Am Sonntag ist Halloween. Den gruseligen Feiertag haben die drei Auszubildenden in der Zentralbibliothek an der Scharffstraße zum Anlass genommen, um für Kinder und Jugendliche ein kleines Programm auf die Beine zu stellen.

„Für Halloween haben wir Stofftaschen mit jeder Menge Bastelmaterial für gruselige Masken, Fledermäuse oder andere für den Anlass passende Dinge gepackt“, sagt Julia Dost, die derzeit im dritten Ausbildungsjahr zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ist. Die 40 Taschen seien sehr schnell verteilt gewesen – man hätte gut auch mehr bereitstellen können. „Damit aber auch alle Kinder, die zu spät dran waren, ein bisschen Lesegrusel erleben können, steht auf unserer Internetseite eine Grusel-Lesung mit unserer Lesepatin Vera Sühl-Heidl für alle kostenlos bereit“, sagt Julia Dost.

Noch ein bisschen mehr Zeit ist bis zum Nikolaustag. Am Tag danach, einem Dienstag, verkleiden die drei Auszubildenden sich mit Rentierschleifen und verteilen in der Zentralbibliothek Schoko-Nikoläuse und Wunschzettel, die die Kinder dann rechtzeitig für Weihnachten ausfüllen können. „Die Rentierschleifen tragen wir, damit man uns auch direkt erkennt“, sagt Julian Führer, der im ersten Ausbildungsjahr ist. Im zweiten Ausbildungsjahr ist hingegen Tobias Berger, der die dritte Aktion in der Vorweihnachtszeit vorstellt. „Vom 23. November bis zum 7. Dezember können sich die Kinder für eine weitere Taschenaktion anmelden. Die werden dann von uns ebenfalls wieder mit etwas zum Basteln sowie mit Leckereien befüllt“, sagt er. Abgeholt werden können die Tüten dann ab dem 14. Dezember an der Scharffstraße.

Ausbildungsleiterin Stephanie Röder weist noch auf zwei weitere Aktionen hin. „Zum einen verteilen wir vor dem ersten Advent in der Zweigstelle in Lüttringhausen vorgefertigte Wunschzettel, die die Kinder dann ans Christkindl-Postamt nach Engelskirchen schicken können“, sagt sie. Außerdem werde es bei den beiden Social-Media-Auftritten der Stadtbibliothek, bei Instagram und Facebook, ab dem 1. Dezember einen digitalen Adventskalender geben. „Hinter den 24 Türchen verbergen sich Buchtipps und andere kleine Geschichten rund ums Lesen“, sagt Stephanie Röder.