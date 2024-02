Wohnsituation in Remscheid Vorsichtiges Aufatmen bei den Velero-Mietern am Hasenberg in Lennep

Aufatmen bei den Mietern der Velero-Häuser am Hasenberg. Vorerst zumindest, denn nach monatelangem Kampf tut sich endlich was. In den Häusern sind seit vergangenem Donnerstag die ersten Gewerke dabei, die zahlreichen Mängel zu beheben. „Im Moment ist die Stimmung bei uns Mietern sehr positiv“, berichtet Carola Engels, Sprecherin der Mietervertretung.