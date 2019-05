Lennep : Vorfreude in der Kita Hackenberg

Lennep Die Elternitiative hat erfolgreich Geld für eine neue Außenanlage gesammelt.

Wenn sich Naima und Anton (beide fünf Jahre alt), Romi und Emma (beide sechs) auf der Außenanlage ihrer Kita umschauen, dann bleibt der Blick automatisch am bereits montierten, aber längst noch nicht freigegebenen Klettergerüst aus bunten Stangen, mit Seilen, einer Brücke und einem roten Rohr haften. „Darauf freue ich mich am meisten“, sagt Romi und zeigt auf das Gerüst. Auch eine neue Nestschaukel weckt Neugier. Doch noch müssen alle Geräte ordentlich befestigt und ein Betonboden gegossen werden. „Das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis der Boden trocken ist“, sagt Veronica Itinga. Sie ist Mutter zweier Kita-Kinder und im Elternrat der Einrichtung, die als Elterninitiative geführt wird. Als solche muss sie sich selbst finanzieren. Als im Herbst 2017 Mängel an der Außenanlage festgestellt wurden, gründete sich eine Arbeitsgemeinschaft, in der auch Itinga vertreten ist. „Wir wollten zunächst die Geräte sanieren lassen, aber das hätte sich nicht gelohnt.“ Ein Plan wurde erstellt, in dem auch die Wünsche der Kinder einflossen. Am Ende standen die Skizze und eine kalkulierte Summe im Raum: 60.000 Euro. „Wir haben angefangen, Spenden zu sammeln, Spendenläufe zu organisieren, Firmen anzufragen, aber so richtig lief es mit den Spenden nicht“, erinnert sich Itinga. Die Hoffnung einer tollen Außenanlage schwand. „Wir mussten den Plan abspecken.“