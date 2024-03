Verkehrsplanung in Remscheid Im Südbezirk wird bald „Pionierarbeit“ geleistet

Mehr Schatten und Sauerstoff spendende Bäume dahin bringen, wo viele Menschen wohnen. Das ist eines der erklärten Ziele des neuen Chefs der Technischen Betriebe Remscheid, Axel Raue. Ein erstes Projekt, wo dieses Ziel in die praktische Umsetzung gehen soll, ist der für Mitte des Jahres geplante Umbau der Lenneper Straße. Auf dem viel befahrenen Abschnitt zwischen Johann-Vaillant-Platz und Intzestraße sollen insgesamt zwölf Bäume gepflanzt werden. Das Besondere dabei: Nicht im schmalen Fußgängerbereich zwischen Häusern und Straße werden die Bäume ihren Standort haben, sondern in grünen Mittelinseln. Neben der schon vorhandenen Grünfläche, die vom Zentralpunkt aus in die Lenneper Straße hineinragt und die für die Pläne verbreitert wird, sollen weitere Standorte im Straßenraum entstehen.