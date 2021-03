Remscheider angeklagt : Vor Gericht sind einige Fragen offen

Remscheid/Wuppertal Ein Syrer aus Remscheid muss sich wegen versuchter räuberischer Erpressung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor dem Landgericht Wuppertal verantworten.

Nein, so der Ex-Ehemann des derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer Klinik liegenden Opfers: Deutsch zu lernen, hätten sie beide zwar kurz versucht, aber dann doch für überflüssig gehalten. Das folgenreiche Kennenlernen seiner Ex-Frau und des Angeklagten in der Sprachschule sei auch nicht hilfreich gewesen – die Ehe sei nach zehn Jahren daran zerbrochen.

Der Angeklagte habe seine Ex unter Druck gesetzt: Entweder Heirat mit ihm oder Geld für die kompromittierenden Aufnahmen auf seinem Handy, die er sonst der streng konservativen Familie in Syrien schicken würde oder noch viel schlimmer: ihren Brüdern in Hamburg. Die hätten sie wohl zwischenzeitlich aus dem Chaos in Remscheid reißen wollen und für kurze Zeit nach Hamburg geholt.