Lutherkirche in Remscheid Vom Tango über die Liebe lernen

Bitterkalt ist es in der Lutherkirche am Donnerstagabend. Es ist der Abend des Valentinstags, des Tags der Verliebten. Gut, dass in der Kirche Kissen auf den Holzbänken liegen und dass es Decken gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es noch etwas ganz anderes, das einen wärmt. Wird doch beim „Gottesdienst für alle Liebenden“, so das Motto des Abends, dem Tangotanz und der dazugehörigen Musik gefrönt.