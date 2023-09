Nahverkehr in Remscheid Vom „Mama-Taxi“ zum 18 Meter langen Linienbus

„Bei uns ist die Freizeit auf jeden Fall planbar“, sagt Johannsen, der aus Bewerbungsrunden weiß, dass „die Work-Life-Balance“ immer wichtiger wird. Die Kollegen können für den nächsten Monat eintragen, ob sie in der Früh-, Mittel- oder Spätschicht arbeiten wollen, berichtet er. In 85 Prozent der Fälle würden diese Wünsche erfüllt. Gleichwohl müsse jedem Bewerber klar sein, dass die Stadtwerkebusse das ganze Jahr über an sieben Tage in der Woche unterwegs seien. „Ich habe Spaß mit den Leuten“, sagt Adeline Schulz. Das helfe im Alltag. Wenn Schüler in den Bus stürmen, weil sie einen Sitzplatz ergattern wollen, könne es schon mal lauter werden.