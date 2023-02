Baudenkmäler in Remscheid Vom Jugendheim zum Gemeindehaus

Das Gebäude an sich ist nicht besonders auffällig, es reiht sich ein in die vielen anderen Häuser, die zum Ende der Gründerzeit in Remscheid errichtet wurden – oder zumindest danach aussehen. Doch das Gemeindehaus der Evangelischen Auferstehungsgemeinde an der Johann-Sebastian-Bach-Straße hat dennoch eine durchaus interessante Geschichte – und steht seit 2003 auf der Liste der Baudenkmäler in Remscheid. Lothar Elbertzhagen ist seit rund 50 Jahren Baukirchmeister in der Kirchengemeinde, die vor rund fünf Jahren durch die Fusion der Luther- und Johannes-Gemeinden entstanden ist. Er kennt sich mit den Gebäuden in Kirchenbesitz naturgemäß gut aus. „Das Haus wurde von 1912 bis 1913 gebaut, also tatsächlich noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Im Jahr 1913 wurde es dann als ‚Jugendheim‘ eingeweiht“, sagt er.