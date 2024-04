Geplantes Shopping-Dorf in Remscheid Umwelt und Verkehr dominieren Outlet-Versammlung

Auch komplett ablehnende Stimmen kamen an diesem Abend zu Wort. Ein junger Mann appellierte an die Stadt, die Remscheider per Bürgerentscheid abstimmen zu lassen, ob sie überhaupt ein Outlet wollen. Die letzte Abstimmung zu diesem Thema sei 13 Jahre her (damals zum DOC an der Blume) und könne darum nicht weiter als Legitimation genutzt werden. Ein anderer Redner befürchtet, dass die Lenneper Altstadt mit dem Ansturm der Outlet-Besucher überfordert sein könnte. Wenn am Wochenende 3000 Menschen zeitgleich im historischen Stadtkern unterwegs seien, könnten Veranstaltungen wie das Weinfest dort nicht mehr stattfinden.