Bilanz-PK in der Zentrale in Remscheid-Lennep : Die Volksbank im Bergischen Land ist ein guter Steuerzahler

Christian Fried (links) und Andreas Otto stellten die Bilanz der Volksbank im Bergischen Land vor. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Drei Millionen Euro Gewerbesteuer flossen 2021 allein in die Kassen der Stadt Remscheid, weil die bergische Genossenschaftsbank ein sehr gutes Geschäftsjahr absolvierte. Die Nachfrage nach Wertpapieren und Aktien steigt.

Die Volksbank im Bergischen Land hat 2021 nach eigenen Aussagen ein „hervorragendes Geschäftsjahr“ hingelegt. Gegenüber dem schon sehr erfolgreichen Vorjahr wurde die Bilanzsumme im zweiten Corona-Jahr noch einmal um fünf Prozent auf nun rund drei Milliarden Euro gesteigert. Das neue Vorstandsmitglied Christian Fried sprach am Montag vor Journalisten von einem „tollen Ergebnis“.

Das freut auch den Remscheider Kämmerer. Von den 4,4 Millionen Euro Gewerbesteuer, die die Volksbank im Bergischen Land im vergangenen Jahr entrichtete, gingen rund drei Millionen in die Kasse der Seestadt auf dem Berge. Doch auch die rund 10.900 Mitglieder der Bank dürfen sich freuen. Vom Jahresüberschuss in Höhe von sechs Millionen fließt eine Millionen Euro als Dividende. Der Rest wandert in die Rücklage.

Info 362 Mitarbeiter in zwölf Städten Volksbank-Standorte im Bergischen Land Remscheid, Solingen, Wuppertal, Burscheid, Wermelskirchen, Hückeswagen, Radevormwald, Schwelm, Haan, Hilden, Mettmann, Velbert. Filialen 21 Mitarbeiter 362 (27 Azubis) Mitglieder 10.898 Kundeneinlagen 2,139 Millionen € Wertpapiere 1,252 Millionen €

Das stärkste Wachstum verzeichnete ein Geschäftszweig, dem die Deutschen bislang im Vergleich zu anderen Ländern eher zurückhaltend gegenüberstanden. 1,25 Milliarden Euro legten die Kunden der Volksbank in Wertpapieren und Aktien an. Das bedeutet eine Steigerung um fast 22 Prozent. Ein Trend, der auch mangelnden Alternativen geschuldet ist. Zinsen auf Ersparnisse gibt es bei den Banken nicht mehr, die kräftig steigende Inflationsrate zwingt zusätzlich zum Handeln, wenn man nicht Geld verlieren will.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe „keine direkten Auswirkungen“ auf das Geschäft der Genossenschaftsbank, sagte Vorstandschef Andreas Otto zu Beginn des Pressegesprächs. Auch erkenne er bei den Wertpapier-Kunden der Bank derzeit trotz heftiger Bewegungen an der Börse „keine Panik“. Gut beraten sei man als Anleger generell mit Sparplänen, bei denen in regelmäßigen Abständen für eine vorher festgelegte Summe Anteile gekauft werden. So gleiche man bei einer längeren Laufzeit das Auf und Ab der Märkte meist aus.

Deutlich weniger stark war mit 2,2 Prozent das Wachstum im Kreditbereich. Während sich der Mittelstand mit Investitionen zurückhielt, war es die Nachfrage nach Baufinanzierungen, der für Wachstum sorgte. Kredite in Höhe von 590 Millionen Euro wurden vergeben.

Positiv wurden aus Sicht der Volksbank auch die Folgen eines Urteils des Bundesgerichtshofs bewältigt. Der hatte entschieden, dass es nicht ausreicht, wenn Banken ihre Kunden schriftlich über eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren, die auch eine Erhöhung der Gebühren beinhaltet. Für die Banken heißt das: Jeder Kunde muss dieser Änderung aktiv zustimmen. Dass bislang 98 Prozent der insgesamt 70.000 Kunden den aktuellen Preisen zugestimmt haben, wertet Christian Fried als Zeichen des Vertrauens. Mit den restlichen zwei Prozent sei man „im Dialog“.

Dass Corona die Kauf- und Reiselaune der Bergischen getrübt hat, merkt auch die Volksbank. Weiterhin fließe der Bank viel Geld zu. Was dem Thema Negativzinsen besondere Bedeutung beimisst. Beginnt die Grenze, ab der man diese erhebt, bei Bestandskunden aktuell bei 250.000 Euro, so werde mit jedem Neukunden individuell verhandelt, sagte Otto. Weil man mit einem Zinssatz von 0,5 Prozent im Vergleich noch günstig unterwegs sei, gebe es Überlegungen, ob man diese Politik ändern soll, sagte Otto.