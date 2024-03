Wirtschaftliche Entwicklung im Bergischen Land Volksbank erzielt gutes Ergebnis in schwierigem Jahr

Gute Laune löst die Volksbank ganz sicher in den Stadtverwaltungen in Solingen und Remscheid aus. So soll in Solingen-Unterburg eine neue Kindertagesstätte entstehen. Auch mit der Stadt Remscheid gebe es erste Überlegungen, eine weitere Volksbank-Kita zu bauen, berichtete Otto. Es wäre die Dritte in der Seestadt auf dem Berge. Freuen können sich auch die Kämmerer in der Region. 4,1 Millionen Euro Steuern zahlt die Volksbank für das Jahr 2023. Am meisten profitiert die Stadt Remscheid mit rund eineinhalb Millionen Euro.