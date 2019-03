Konzert in Remscheid: Virtuoses Jazz-Quartett bei „Swinging Ehringhausen“

Remscheid Wieder einmal hatten Peter Bornemann und Engelbert Wrobel es geschafft und am Mittwochabend drei internationale Top-Jazz-Musiker in die Gaststätte Richard Becker nach Ehringhausen gelotst.

Und Wrobel blies nicht nur wieder gewohnt virtuos die Klarinette – gelegentlich auch das Saxophon –, sondern hatte auch einmal mehr ein sicheres Händchen bei der Auswahl seiner Mitmusiker bewiesen. „Wir sind seit etwa einer Woche gemeinsam auf Tour. Heute morgen kamen wir aus der Normandie zurück“, sagte Wrobel gut gelaunt. Unterstützt wurde Wrobel auch auf dem Tourstop in Ehringhausen von Duke Heitger aus New Orleans, dem Mutterland des Jazz, der eine hervorragende Trompete spielte, dem trocken und souverän mit den Besen den Kessel rührenden Schlagzeuger Anthony Howe aus Australien und dem italienischen Pianisten Paolo Alderighi. Und man merkte zweierlei: Ganz offensichtlich waren das vier echte Profis – und die waren auch hervorragend aufeinander eingespielt und harmonierten bestens miteinander.

Etwa beim mehr als 100 Jahre alten „Sidewalk Blues“ oder beim Louis-Armstrong-Klassiker „Swing that Music“. Letzterer wusste nicht nur mit einem stoisch-genialen Walking Bass am Klavier zu begeistern, sondern präsentierte einen Trompeter in Topform, der zudem die Stimmbänder wie der selige Armstrong selbst zum Klingen brachte. Aber auch die anderen beiden Musiker zeigten sich nicht nur äußerst gut gelaunt, sondern hatten ganz offensichtlich auch richtig Laune aufs Musizieren. Das zeigte sich insbesondere bei den ausufernden Solospots, die vom begeisterten Publikum ein ums andere Mal mit ausgiebigem Applaus gewürdigt wurden. Die wurden sowohl in flottem Tempo geboten, etwa bei „Having a Ball“, „Loch Lomond“ oder dem „Mississippi Rag“. Aber das Quartett zeigte zwischendurch, dass es auch langsam ging. Etwa im herrlich behäbigen „Pee Wee’s Blues“, den Wrobel gewohnt schnoddrig mit den Worten ankündigte: „Das schnelle Tempo können wir ja nicht ewig durchhalten – und ihr auch nicht ...“ Und in der Tat – solch schleppend-langsame Töne, wie auch beim Medley „Misty/Memories of you“, waren nach den rasanten Songs immer eine ganz hervorragende Abwechslung.