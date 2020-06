Musik aus Remscheid : Virtuelles Orchester setzt schönes Signal des Zusammenhalts

Remscheid Ein Video geht am Sonntag online, das eine schöne Strahlkraft entwickeln könnte. Das Junge Orchester Remscheid spielt ein Salute an den amerikanischen Komponisten und Songwriter Leroy Anderson.

Während die Schreckensbilder aus den Krankenhäusern in Italien die Welt in Atem hielten, ging ein Video viral, das eine Unerschütterlichkeit bei allem Leid der Italiener zum Ausdruck bringen wollte. Der Chor der römischen Oper sang den „Gefangenenchor“ aus Verdis Oper „Nabucco“. Jeder Sänger vor einem Mikrofon und einer Handykamera, eingesperrt in seiner Wohnung. Eine Collage aus Köpfen war zu sehen. Und für etwa 5 Minuten und 23 Sekunden triumphierte die Musik über das Virus und die Todesangst.