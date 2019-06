Überschlag mit dem Auto : Vier Verletzte und 20.000 Euro Schaden

Remscheid Schwerer Unfall am Pfingstwochenende in der Haddenbach.

Haddenbach (red) Ein 25-Jähriger war nach Polizeiangaben in der Nach zu Sonntag gegen 1.20 Uhr mit seinem Seat auf der Haddenbacher Straße bergauf unterwegs. In einer Linkskurve verlor er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Poller sowie gegen eine Laterne und überschlug sich anschließend. Sowohl der Unfallfahrer als auch seine drei Mitfahrer (23, 26 und 29 Jahre) erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten in der Atemluft des 25-Jährigen Alkoholgeruch fest. Daher musste er sowohl seinen Führerschein als auch eine Blutprobe abgeben. Der Laternenmast wurde noch in der Nacht vollständig demontiert. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf etwa 20.000 Euro.