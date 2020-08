Verkehrsbehinderungen in Remscheid : Vier Verletzte bei Unfall auf der Königstraße

Die Königstraße wurde zunächst komplett gesperrt. Foto: Kollmann, Ralf/Kollmann, Rall

Alt-Remscheid Einen Unfall mit vier Verletzten gab’s am Mittwoch auf der Königstraße. Gegen 11 Uhr geriet ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Die beiden Fahrerinnen wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser nach Remscheid und Solingen gebracht.

Zwei Kinder, die im Wagen der Unfallverursacherin saßen, trugen nach Angaben der Polizei nur leichte Verletzungen davon. Durch den Zusammenstoß wurde auch ein parkendes Auto in Höhe der Hausnummer 100 beschädigt.