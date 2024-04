Kinderbetreuung in Remscheid Vier Millionen Euro für flexible Klassenzimmer

Wartelisten und Berichte von enttäuschten und teils aufgebrachten Eltern kennt man in Remscheid vor allem beim Thema fehlender Kindergartenplätze. Doch auch mit dem Wechsel auf die Grundschule lösen sich die Probleme vor allem berufstätiger Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder nicht in Luft auf. Auch im Offenen Ganztag ist die Nachfrage längst deutlich größer als das Angebot. Das hat viel mit mangelndem Platz für die OGS-Angebote in den Schulen zu tun. Dass Klassenräume am Nachmittag auch als Räume für die Betreuung genutzt werden, ist längst noch nicht die Regel.