In Remscheid, Solingen und auf der Autobahn : Vier Menschen bei Unfällen schwer verletzt

Remscheid Bei Verkehrsunfällen in Remscheid, dem benachbarten Solingen und auf den Autobahnen 1 und 3 sind am Dienstag vier Menschen schwer verletzt worden.

Ein schwer verletzter Motorradfahrer, ein zerstörtes Motorrad und ein beschädigter Transporter sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag auf der A 1 bei Remscheid in Fahrtrichtung Dortmund . Der Polizei zufolge fuhr ein 42-Jähriger aus Velbert mit seinem Citroen-Transporter auf dem mittleren Fahrstreifen. Um einen anderen Wagen zu überholen, wechselte er nach links. Dort bemerkte er im Rückspiegel ein zügig herannahendes Motorrad – und wechselte zurück auf den mittleren Fahrstreifen. Der Fahrer der Kawasaki tat allerdings dasselbe und prallte auf das Heck des Transporters. Der 31-jährige Wuppertaler stürzte und verletzte sich schwer.

Es bliebt nicht der einzige Motorradunfall am Dienstag. Auf der Königstraße fuhr gegen 18.11 Uhr ein Motorradfahrer in Richtung Alleestraße, als ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug nach links auf einen Supermarktparkplatz abbog. Der Suzuki Vitara eines 31-jährigen Remscheiders stieß gegen das Zweirad. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 57-jährige Motorradfahrer auf die Straße geschleudert und verletzte sich schwer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro.

Auch in Solingen war am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr ein Remscheider in einen Motorradunfall verwickelt. Der 45-Jährige war mit seiner Honda auf der Westhausener Straße Richtung Remscheid unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Er prallte in einer Kurve gegen die Leitplanke und kam zu Fall. Zeugen leisteten Erste Hilfe , bis die Einsatzkräfte kamen und den Schwerverletzten ins Krankenhaus brachten. Sachschaden: circa 1000 Euro.

Und auch auf der A 3 bei Hünxe krachte es, jedoch schon am Dienstagmittag. Laut Polizei staute sich der Verkehr auf der A 3 wegen Böschungsarbeiten in Fahrtrichtung Arnheim. Ein 72-jähriger Lkw-Fahrer aus Remscheid erkannte die Situation wohl zu spät und fuhr ungebremst in das Heck eines Sattelzuges eines 39-Jährigen. Der Remscheider wurde in seiner Fahrerkabine eingeklemmt, konnte sich aber selbstständig befreien. Er musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 39-jährige Mann aus Weißrussland wurde leicht verletzt.