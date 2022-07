Wochen der älteren Generation in Remscheid : Vielschichtiges Programm für Senioren

Info

Tickets Anmeldungen sind am 12. Juli ab 9.30 Uhr im Seniorenbüro, Alte Bismarckstr.4, möglich. Einige Veranstaltungen sind kostenpflichtig (2, 3, 5 oder 10 Euro). Es werden pro Person maximal zwei Tickets verkauft. Der Seniorenbeauftragte betont, dass auch bedürftige Menschen unbedingt in den Genuss dieser Veranstaltungen kommen sollen. „Wir werden sehr diskret auch in diesen Fällen eine Lösung finden. Die Menschen müssen sich nur bei uns melden.“