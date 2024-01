Reaktion auf Treffen von Rechtsextremen in Potsdam Viele Rückmeldungen für Demokratie-Demo am Samstag

Die Zahl der Gruppen und Organisationen, die seit Bekanntwerden der Demonstration ihre Teilnahme angekündigt haben, wächst stetig. Abgesehen von Pro Remscheid haben alle im Rat vertretenen Fraktionen und Gruppen ihre Teilnahme zugesagt. Der Arbeitgeberverband unterstützt die Veranstaltung ebenso wie die Kreishandwerkerschaft und die Gewerkschaften. Der Sportbund Remscheid hat am Montag an die Vereinsmitglieder appelliert, „möglichst zahlreich an der Kundgebung am kommenden Samstag teilzunehmen“. Weiter heißt es: „Der Vereinssport steht für Miteinander, Teilhabe und Integration und sollte dies auch in der Öffentlichkeit massiv demonstrieren.“ Präsent sein, so Kläuser, werden am Samstag auch der Remscheider Jugendrat und die Schülervertretungen. Mit den Jusos hat die Jugendorganisation der SPD einen „Aufruf an die junge Generation in Remscheid“ gestartet.