Sanierungsgebiet Remscheider Innenstadt : Viele Millionen Euro sollen in die Alleestraße fließen

Die Neugestaltung des aktuell eher tristen SinnLeffers-Geländes auf der unteren Alleestraße ist ein Projekt, das die Stadt selber in die Hand nehmen will. Foto: Henning Röser

Remscheid Investitionen von mehr als 80 Millionen Euro sieht der Rahmenplan für das geplante Sanierungsgebiet vor. Der größere Teil soll von den Immobilienbesitzern kommen. Ein Treuhänder wird sie beraten und auf Steuervorteile hinweisen.

Insgesamt rund 85 Millionen Euro würden investiert, wenn in den kommenden Jahren alle Maßnahmen umgesetzt werden, die die Stadt in Zusammenarbeit mit zwei externen Büros als Ziele einer Sanierungssatzung für die Alleestraße erarbeitet hat. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage von Ratsmitglied Bettina Stamm (echt.Remscheid) hervor.

Auf rund 48 Millionen Euro addiert sich die Liste der vorgeschlagenen Investitionen von Immobilienbesitzern an der Allee. „Das bedeutet aber nicht, dass die Privaten diese Summe aufwenden müssen“, sagt Christina Kutschaty, Leiterin des Fachdienstes Stadtentwicklung, Wirtschaft und Liegenschaften: „Es ist keine Pflicht, das zu tun.“ Die Stadt habe diese erste Kostenübersicht erstellt, damit das Land als Fördergeber zum einen sehen kann, welche Fördersumme sie tragen soll und zum anderen erkennt, welche privaten Investitionen das Engagement von Stadt und Land auslösen könnten. Denn das ist die Hoffnung der Stadt im Kampf gegen den Niedergang der Alleestraße: Wenn erst einmal begonnen wird, in die Allee zu investieren, ziehen andere nach. Kutschaty betont, dass die Liste nicht abgeschlossen ist. Weitere Investitionen könnten folgen.

Für diese Investitionen gibt es klare Regeln und Ziele, die in der so genannten Sanierungssatzung festgelegt werden. Der Rat soll sie im September beschließen – und würde damit einen klaren Rahmen für die Alleestraße definieren. Wenn ein Privateigentümer sich etwa dazu entschließt, seinen Innenhof umzugestalten, muss er das künftig im Sinne der Ziele in der Sanierungssatzung tun. Heißt praktisch: Der Hof muss grüner werden. Lässt sich der Besitzer auf diese Vorgaben ein, kann er die Investitionen steuerlich abschreiben. Das ist die motivierende Seite der Satzung. Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, „dass nicht alle Eigentümer sich an der Sanierung beteiligen“, heißt es in der Antwort auf die echt-Anfrage. In den Vorgesprächen sei aber „eine breite grundsätzliche Bereitschaft festgestellt worden“.