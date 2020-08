Ansichtssache in Remscheid : Viele kleine Nadelstiche, aber noch kein echter Aufreger

Meinung Remscheid Die CDU sucht noch nach einem Thema, mit dem sie SPD-Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz in Erklärungsnot bringen kann. Sie hat das größte Interesse an einer Veränderung der Machtverhältnisse.

Fünf Wochen sind es noch bis zur Kommunalwahl, aber das große Thema, an dem sich die Gemüter erhitzen, das vorgefasste, Wahlabsichten ins Kippen bringen könnte, hat sich bisher nicht abgezeichnet. Möglicherweise ändert sich das ja noch mit dem Ende der Sommerferien, wenn alle Wahlkämpfer frisch erholt wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt sind und die Parteien in den Endspurt starten.

Der CDU, die am stärksten an einer Veränderung der Machtverhältnisse interessiert ist, müht sich noch, ein Thema zu finden, mit dem sie SPD-Oberbürgermeister Mast-Weisz in Erklärungsnot bringen kann. Die Frequenz der Anträge und Pressemitteilungen aus der Zentrale am Ebert-Platz ist zwar hoch, aber der rechte Hebel ist bisher nicht gefunden.