Verein SENF in Remscheid Viele Ideen und konkrete Hilfen

Der Verein wurde erst im vorigen Jahr gegründet. Mit dem Ziel, die vorher schon seit 2015 vorhandene ehrenamtliche Hilfe in Remscheid mit all seinen Stadtteilen auf fester strukturierte Füße zu stellen. „Die ersten Ideen dazu liegen schon über zwei Jahre zurück, aber wie es bei Vereinen so ist, hat es dann doch noch etwas länger gedauert, bis alles umgesetzt werden konnte“, sagt Jutta Ebbinghaus. Ein weiterer Grund für die Vereinsgründung war die Möglichkeit, auf diese Weise einfacher Räumlichkeiten anzumieten. Und die hat man dann auch seit rund einem Jahr in Lennep gefunden, an der Neugasse 2. SENF, so steht es dann auch auf dem Klingelschild.