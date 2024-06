Feierabendmarkt in Remscheid Hier trifft sich die Lenneper Gemeinschaft

Für Sascha Hilverkus vom Remscheider Stadtmarketing hätte es keinen besseren Auftakt geben können. Die Sonne schien am Donnerstagnachmittag mit voller Kraft vom Himmel auf den „Alter Markt“ hinab, der sich in eine kleine Wohlfühloase verwandelt hatte; gesäumt von zahlreichen Ständen, die allesamt verführerische Leckereien anboten oder besondere Accessoires, wie etwa die von Lilly Stuppmann. Die Studentin hatte selbstgemalte Lennep-Postkarten dabei. Vor der Bühne, auf der der Remscheider Singer-Songwriter Papa Jo die Besucher mit seinen rockigen Cover-Hits in Stimmung brachte, sorgten die feuerroten Pavillons von „Lennep Offensiv“ für wohltuenden Schatten auf dem Platz. Mit eisgekühlten Cocktails stießen die Gäste miteinander auf einen gemütlichen Abend unter freiem Himmel an. Das brachte auch Sascha Hilverkus regelrecht zum Strahlen „Manchmal hat man auch etwas Glück“, sagte er lächelnd, während sich der „Alter Markt“ allmählich mit hungrigen und durstigen Besuchern füllte.