Heimatbund Lüttringhausen : Viel Engagement und eine große Feier

Lüttringhausen Der Heimatbund Lüttringhausen will sich auch in diesem Jahr in politische Themen einbringen. Im Fokus stehen der Kreisverkehr Eisernstein, die Verlängerung der Balkantrasse und die Umgestaltung des hinteren Rathausumfeldes.

Bezüglich des Radverkehrskonzepts hat sich Heimatbund-Mitglied Stephan Jasper kundig gemacht. Er wird das Thema auch beim traditionellen Kottenbutteressen am kommenden Samstag in den Mittelpunkt rücken. Die Diskussionen zu Verkehr und Umwelt haben gezeigt, dass es bei der Bevölkerung ein Umdenken gebe, merkt Karthaus an. Eine sinnvolle Verlängerung könne die Attraktivität des Radfahrens im Bergischen steigern und auch zu einer Verbesserung der angespannten Verkehrslage führen. Beschäftigen werde in diesem Jahr Verein und Stadtteil auch weiterhin die Umgestaltung des hinteren Rathausumfeldes in Lüttringhausen. In der Februar-Sitzung will die Bezirksvertretung (BV) über die endgültige Gestaltung entscheiden.