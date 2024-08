Fokus auf KI in Remscheid Neues VHS-Programm für den Herbst vorgestellt

Das neue Herbstprogramm der Volkshochschule (VHS) ist da. Interessierte können an diversen neuen Kursen, Exkursionen und Veranstaltungen teilnehmen. Gleichzeitig stehen auch altbekannte und beliebte Angebote wieder im Programm. Auch viele kostenlose Kurse sind in diesem Herbst zu finden. Insgesamt hat das Team um Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des kommunalen Bildungszentrums, ein Programm mit 330 Kursen ausgearbeitet. „Das sind etwa zehn Prozent mehr als üblich im Herbstprogramm“, erklärt Grüdl-Jakobs. Sie sagt, dass das vor allem an der wieder entfachten Motivation der Menschen liege, die während der Corona-Pandemie wenig hatten unternehmen können. „Der ein oder andere hat nach den Lockdowns noch Nachholbedarf und Interesse etwa an Studienfahrten“, berichtet sie. Auch Entspannungsangebote stünden hoch im Kurs.