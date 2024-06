Stadtentwicklung in Remscheid VHS soll in Fitnessstudio auf der Alleestraße umziehen

Und noch ein dritter Knoten könnte die Auslagerung weiterer VHS-Angebote an die Alleestraße gelöst werden, hofft die Stadt. In den Räumen des Fitnessstudios soll auch eine neue Lehrküche Platz finden. Die Koch- und Ernährungskurse der VHS fanden bislang in der Küche am Weiterbildungskolleg an der Bökerhöhe statt. Das aber wird nun wegen fehlender Auslastung abgewickelt. Darum muss Ersatz her.