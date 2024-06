Einbahnstraße in Remscheid Straßenschilder sorgen für Verwirrung

Die Straßenverkehrsordnung birgt so einige Fallstricke. So auch in Kremenholl auf der Bernhardstraße. Die Einbahnstraße, die auf einem kurzen Stück am Ende in eine beidspurig befahrbare Straße übergeht, sorgt bei Verkehrsteilnehmern für Verwirrung. Der Grund: Die „Durchfahrt verboten“-Schilder (umgangssprachlich Einbahnstraßen-Schilder) vor der T-Kreuzung, die den Beginn der Einbahnstraße markieren. Denn hier stellt sich die Frage: Dürfen Autofahrer zum Abbiegen noch in die Kreuzung fahren, obgleich die Schilder vor ebenjener stehen, oder eben nicht?