Ansichtssache Heißt es jetzt: Welterbe oder Skywalk?

Was lange währt, wird endlich – nein, nicht gut. Eher zu „schädlich für den Welterbe-Bewerbungsprozess“. Das sagt zumindest das Architektenbüro Planinghaus, das die Stadt Remscheid für ein Gutachten zur Kulturverträglichkeit engagiert hat. Oder, je nachdem, wie man es nimmt, ein zu starker Eingriff in die Natur, genauer in das Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet in der Nähe der Müngstener Brücke. Das sagt das zweite Gutachten der Biologischen Station Mittlere Wupper. Lange hatte man sich Hoffnungen gemacht, den „Skywalk“ umzusetzen. Zwei Gutachten haben den Beteiligten aber einen Dämpfer verpasst. Hatte es nicht noch 2020 seitens der Remscheider Sozialdemokraten geheißen: „Der Skywalk ist machbar!“