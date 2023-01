Stadtverwaltung Remscheid „Eigentlich bräuchten wir 90 weitere Stellen“

Wartezeiten für eine Kfz-Zulassung – und wann das Wohngeld bewilligt wird, steht in den Sternen. Corona, die Folgen des Ukrainekriegs und ein hoher Krankenstand durch grippale Infekte lassen auch die Verwaltung in Remscheid am absoluten Limit und teilweise weit darüber hinaus arbeiten. Die Bürger sind genervt, die Mitarbeiter überfordert.