Nach Unfall in Remscheid : Verunglückte Artistin bittet um Spenden

Remscheid Den 23. Dezember 2018 wird Natascha Frank wohl nie vergessen. Am Abend dieses Tages vor Weihnachten stürzte die Artistin aus acht Metern Höhe bei ihrem Auftritt während der Vorstellung des Remscheider Weihnachtscircus in die Tiefe.

Jetzt hat die Remscheiderin einen Spendenaufruf gestartet – über die Plattform „Betterplace.me“. Sie stehe im Moment „vor dem Nichts“, da sie ihren Beruf nicht mehr ausüben könne. Sie habe den Schritt, an die Öffentlichkeit zu gehen, lange gescheut. „Aber ich brauche Hilfe“, sagt sie in einem Video, das sie in einer Remscheider Facebook-Gruppe geteilt hat. So seien unter anderem der Boden und das Dach ihres Wohnwagens undicht, andere Renovierungsarbeiten seien zu erledigen. „Ich weiß mir nicht anders zu helfen“, sagt sie in dem Video, in dem im Hintergrund auch ihr Kind zu hören ist. Der Junge war zum Zeitpunkt des Unfalls sieben Monate alt.